70 حالة "كورونا" ايجابية في زحلة

نظمت "مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية" بتوجيه من النائب ميشال ضاهر حملة فحوص PCR عشوائية، لتقويم الوضع الصحي في عدد من بلدات قضاء زحلة. وقد أجريت الفحوص لأكثر من 400 شخصا من المخالطين.الحملة كانت بإشراف فريق طبي محترف من مستشفى "مركز الشمال الاستشفائي"، وأتت النتائج الايجابية عالية نسبيا بعد تأكيد اصابة 70 شخصا.وشكر النائب ميشال ضاهر في بيان " للبلديات والمخاتير والفاعليات تعاونهم"، متمنيا الشفاء العاجل للمرضى، ودعا الأهالي الى "التشدد في أخذ الاحتياطات الوقائية والمزيد من الحذر، لخفض نسبة الاصابات قدر الامكان، خصوصا نحن مقبلون على فترة أعياد ما سيؤدي الى الكثير من الاختلاط الاجتماعي".