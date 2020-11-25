لا مشاريع قوانين من دون إجماع وطني

رأت مصادر سياسية مسيحية أن التصدي المشترك من قبل أكبر كتلتین مسیحیتین ("التیار الوطني الحر" و"القوات اللبنانیة") في مجلس النواب، لما يطرح من مشاريع قوانين إنتخابية جديدة غير قانون الانتخابات الحالي الذي أتاح التمثیل المسیحي الأفضل، يعني في السياسة أن لا مشروعًا ممكن أن يمشي إذا لم يلق إجماعًا وطنيًا.