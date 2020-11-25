هذا ما تخشاه "القوات"

تخشى أوساط مقربة من "القوات اللبنانية" أن يكون طرح مشروع قانون جديد للإنتخابات النيابية مقدمة لعرقلة القانون الحالي، مما يحول دون إنتخابات نيابية مقبلة في ربيع 2022، ويصار إلى التمديد للمجلس الحالي، الذي سينتخب رئيسًا جديدًا في خريف العام نفسه.