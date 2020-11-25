لبنان

هذا ما تخشاه "القوات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2020 | 10:11
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تخشى أوساط مقربة من "القوات اللبنانية" أن يكون طرح مشروع قانون جديد للإنتخابات النيابية مقدمة لعرقلة القانون الحالي، مما يحول دون إنتخابات نيابية مقبلة في ربيع 2022، ويصار إلى التمديد للمجلس الحالي، الذي سينتخب رئيسًا جديدًا في خريف العام نفسه.
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