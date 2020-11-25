اصابة عاملين بشركة "لافاجيت" بعد انحراف شاحنة نقل النفايات (صورة)

يعمل الصليب الاحمر اللبناني على اسعاف عاملان تابعين لشركة لافاجيت جراء تعرضهم لاصابة نتيجة انحراف شاحنة نقل النفايات بسبب عطل في الفرامل في منطقة البدواي، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.مما ادى الى اصطدامها بحائط تابع لمدرسة البداوي.