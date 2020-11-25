نادر الحريري يتقدّم يشكوى جزائية بحق صاحب مجلة الشراع

أعلن المحامي نبيل معاد بوكالته عن نادر الحريري في بيان، أن "نادر الحريري سيتقدم بشكوى جزائية في وجه الصحافي حسن صبرا صاحب مجلة الشراع والموقع الالكتروني www.alshiraa.com، وذلك بعد أن نشر الموقع المذكور اخبارا كاذبة تناولت السيد نادر الحريري باتهامات افترائية لا أساس لها، والهدف منها التعرض فقط لكرامته وسمعته، مما يشكل جرائم جزائية معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات وقوانين المطبوعات".