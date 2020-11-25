لبنان

"شاذ جنسي" يبتز الأصدقاء بصورهم العارية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2020 | 10:50
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وقع شاب في العقد الثالث من العمر ضحية عملية ابتزاز، نفّذها شخص تعرّف عليه عبر تطبيق للدردشة والتواصل، وبعدما أرسل له صورة.

تعرّف المدعي "ي" الى المدعى عليه "ع.م" عبر تطبيق للهواتف الذكيّة والذي يتيح للمستخدمين التعارف والدردشة، حيث كان الأخير يضع رقم هاتف خلويّ، معرّفاً عن نفسه أنّه شاذ جنسيّاً.
وخلال المحادثات بين الشابين، تمكّن المدعى عليه من إقناع المدعي بإرسال صورة له وهو عارٍ، ليعمد بعدها المدعى عليه بتهديد المدعي بنشر صورته إذا لم يدفع له المال. بالفعل، دفع "ي" له بداية مبلغ 500 دولار أميركي بواسطة حوالة ماليّة، وبعد قبضه المال عاد المدعى عليه ليبتزّه مجددا طالبا مزيداً من المال وتحديداً مبلغ 500 دولار إضافي، فتردّد المدعي في الإستجابة لطلب مبتزّه وتقدّم بشكوى ضدّه.
وقد اعترف "ع.م" (٢٧ عاما) بما نُسب إليه.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب ظنّ بالمدعى عليه بجرم ابتزاز المدعي والتهويل عليه، الجنحة المنصوص عنها في المادة 650 عقوبات.

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خاص "لبنان 24"

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