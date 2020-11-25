عون يفتح اشتباكات سياسية جديدة؟

سألت مصادر سياسية متحالفة مع "التيار الوطني الحر"، عن المصلحة التي تدفع الرئيس ميشال عون الى فتح اشتباكات سياسية مع غالبية القوى والاحزاب؟

وقالت إن العهد بحاجة الى تعميق التفاهمات وتعزيزها، خصوصا في ظل المعركة السياسية التي يخوضها مع واشنطن بعد العقوبات التي بدأت مفاعيلها تظهر، ومع الرئيس سعد الحريري في الداخل اللبناني..