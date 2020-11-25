قانون الانتخابات مقابل التحقيق الجنائي...اما الازمة فباقية وتتمدد

لا تجد الطبقة الحاكمة حرجا بإفتعال الخلافات والتجاذبات بهدف التغطية على جوهر الازمة المتمثل بتفكك الدولة وتلاشي دورالمؤسسات. فبعد نحو 3 أشهر من الفشل في تشكيل الحكومة وترك الشعب اللبناني لمصيره الأسود طفت على السطح مناكفات سياسية ينبغي التوقف عندها لفك طلاسم الواقع الحالي.

- يدرك أصحاب القرار فقدناهم مفاتيح ومفاصل إدارة البلد، حيث ما عاد تشكيل الحكومة شأنا داخليا بل بات مرتبطا ببرنامج المساعدات الدولية، لذلك تفيد مصادرمواكبة غرق أميركا في عقود الدولة وشروط فرنسا حيال وزاراتالطاقة والأشغال المالية التي باتت عناوين للهدر والفساد التي اوصلت البلد إلى حدود الإفلاس مصاف الدول المتخلفة.