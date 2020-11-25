لبنان

حسن تابع مع عبد الله تأهيل مؤسسات صحية واستشفائية في الشوف والجبل

Lebanon 24
25-11-2020 | 11:31
A-
A+
Doc-P-769204-637419008826010246.jpg
Doc-P-769204-637419008826010246.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبد الله يرافقه مدير عام مؤسسة عين وزين الطبية الدكتور زهير العماد، ومسؤول الملف الطبي في الحزب التقدمي الإشتراكي باسم غانم.

وأوضح عبد الله في تصريح "أن الزيارة أتت بتكليف من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بهدف متابعة الملف الصحي في الشوف والجبل، بالإضافة إلى مستشفيي حاصبيا وراشيا".

تابع: "أبدى كل اهتمام ورعاية لدعم المؤسسات الصحية والإستشفائية على مواجهة الجائحة، علما أنه قام بزيارتها أكثر من مرة، وساعد على تأسيس قسم جديد في مستشفى الجبل".

وأعلن "أن الاتفاق تم على تعجيل الخطوات لزيادة قدرة هذه المستشفيات على استقبال أكبر قدر ممكن من المرضى، مجددا "الشكر لما أبداه الوزير حسن من تجاوب في هذا المجال".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:20 | 2020-11-25
14:10 | 2020-11-25
14:04 | 2020-11-25
14:00 | 2020-11-25
13:53 | 2020-11-25
13:39 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website