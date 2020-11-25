لبنان

وقفة احتجاجية لاهالي الطلاب في الخارج أمام قصر عين التينة

Lebanon 24
25-11-2020 | 11:37
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نفذ أهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية وقفة احتجاجية أمام قصر عين التينة. وألقى باسم الأهالي الدكتور اسعد الظاهر كلمة قال فيها:" ينتهي حلم أولادنا في متابعة دراستهم نهاية الفصل وانقطاع للمتابعين عن بعد، يطالبون الأهالي من دولتكم، التفضل باستقبال وفد منهم للشرح واستيضاح مواقفكم السابقة من هذه القضية، مرة جديدة نعود إلى الشارع حتى نحقق مطلبنا بتطبيق القانون".

 

اضاف:"أهالي الطلاب ينتقلون من المصرف المركزي إلى المصارف إلى المراجعات عند المسؤولين دون جدوى، نعتقد أن حل قضيتنا يكمن عند حاكم مصرف لبنان، غير أن سلامة ممعنا في تعسفه بعدم تطبيق القانون نحن كأهالي لا نحمل في المكان صفة الاحتجاج أو المطالبة، فالجميع يعلم أن مجلس النواب ورئيسه قد قاما بالدور المطلوب لناحية اقرار القانون، بل نحمل الرئيس نبيه بري دفعة إيجابية باتجاه تطبيق القانون وتنفيذه، كونه وريث الامام الصدر الدي انتفض على سياسة الحرمان، وبخاصة حرمان التعلم". وختم:"عسى أن يشكل هذا التحرك نهاية سعيدة ومرضية لأبنائنا".

 

كما شكل أهالي الطلاب وفدا بطلب من الرئيس نبيه بري، كلف الذهاب إلى مصرف لبنان، حيث جرى اتصال من قبل رئيس المجلس بالمعنين هناك، لتسهيل مشكلة الطلاب.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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