تسجيل اصابة جديدة بالفيروس في الزرارية

أعلنت بلدية الزرارية في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا"، وطلبت من جميع "المخالطين حجر انفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من اجل اجراء فحوص pcr".

وجددت البلدية دعوتها ب"ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين"، متمنية ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابة الشفاء العاجل.