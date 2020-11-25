لبنان

بري تبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15

Lebanon 24
25-11-2020 | 12:43
A-
A+
Doc-P-769224-637419054539664737.jpg
Doc-P-769224-637419054539664737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبلغ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15 من القانون رقم 192 على 220 (قانون المياه)، مقررا إبقاء المادة 14 كما وردت في القانون، وإبطال البندين 1 و5 من المادة 15 وأنهى مفاعيل وقف التنفيذ.
مواضيع ذات صلة
"أسوأ التصنيفات في العالم".. الشعب اللبناني يسجل رقماً قياسياً بـ"التجارب السلبية"
lebanon 24
25/11/2020 23:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الطبش: الحكومة لم تتحرك لاستدراك قرار الامارات بحجب التأشيرات عن اللبنانيين
lebanon 24
25/11/2020 23:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 1636 إصابة جديدة و16 وفاة بكورونا في لبنان
lebanon 24
25/11/2020 23:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الأميركية: هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب
lebanon 24
25/11/2020 23:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه بري

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:14 | 2020-11-25
22:30 | 2020-11-25
22:23 | 2020-11-25
22:20 | 2020-11-25
22:06 | 2020-11-25
21:40 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website