بري تبلغ قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15

تبلغ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالمادتين 14 و15 من القانون رقم 192 على 220 (قانون المياه)، مقررا إبقاء المادة 14 كما وردت في القانون، وإبطال البندين 1 و5 من المادة 15 وأنهى مفاعيل وقف التنفيذ.