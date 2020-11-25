قصف القنيطرة.. باكورة تصعيد سيستمر لاسابيع!

من الواضح أن ما كان متوقعاً بدأ يحصل، وان رئيس الوزراء الاسرائيلي، مدعوماً هذه المرة من المؤسسات الامنية والعسكرية الاسرائيلية، دخل في مرحلة تصعيد عسكرية في المنطقة.ووفق مصادر مطلعة فإن اسرائيل تسعى بشكل واضح الى استغلال الايام والاسابيع المتبقية من عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اجل تحقيق احد هدفين.الهدف الاول هو تغيير قواعد الاشتباك، اي القيام بهجمات كبرى داخل سوريا او لبنان ضد منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، من دون ان يقوم الحزب بأي ردة فعل جدية تجاه هذا القصف في محاولة منه لتقطيع الوقت الى حين تسليم ترامب السلطة في البيت الابيض، وهذا يعني ان اسرائيل تكون عندها قد تمتعت بحرية حركة واسعة.اما الهدف الثاني فهو الذهاب الى تصعيد حقيقي، او الى معركة محدودة او الى حرب صغيرة مع "حزب الله" او مع سوريا مما يضع واشنطن امام الامر الواقع، ويعرقل عملية انسحابها العسكري من المنطقة.وتشير المصادر الى ان تل ابيب مقتنعة بأن لديها فرصة ذهبية بتوجيه ضربات جدية لبنية "حزب الله" العسكرية في لبنان وسوريا، لأن هذا الامر قد لا يعود متاحا او سيصبح ثمنه غاليا في الاسابيع المقبلة.وتلفت المصادر الى ان ما حصل في القنيطرة امس كان استثنائيا من حيث غزارة القصف اولاً، وثانيا لأن الاعلام الاسرائيلي اعلن، ولأول مرة، ان الغارات استهدفت مواقع لـ"حزب الله" وليس للحرس الثوري.وتضيف المصادر ان هذا الاعلان حتى لو لم يكن صحيحاً هو تمهيد وجس نبض لما هو آت. اما اذا كان صحيحاً فإن الساعات المقبلة قد تشهد تصعيدا كبيرا في الجولان المحتل.