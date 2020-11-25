لبنان

قصف القنيطرة.. باكورة تصعيد سيستمر لاسابيع!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-11-2020 | 13:21
A-
A+
Doc-P-769235-637419074240520431.jpg
Doc-P-769235-637419074240520431.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


من الواضح أن ما كان متوقعاً بدأ يحصل، وان رئيس الوزراء الاسرائيلي، مدعوماً هذه المرة من المؤسسات الامنية والعسكرية الاسرائيلية، دخل في مرحلة تصعيد عسكرية في المنطقة.
ووفق مصادر مطلعة فإن اسرائيل تسعى بشكل واضح الى استغلال الايام والاسابيع المتبقية من عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اجل تحقيق احد هدفين.
الهدف الاول هو تغيير قواعد الاشتباك، اي القيام بهجمات كبرى داخل سوريا او لبنان ضد منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله"، من دون ان يقوم الحزب بأي ردة فعل جدية تجاه هذا القصف في محاولة منه لتقطيع الوقت الى حين تسليم ترامب السلطة في البيت الابيض، وهذا يعني ان اسرائيل تكون عندها قد تمتعت بحرية حركة واسعة.
اما الهدف الثاني فهو الذهاب الى تصعيد حقيقي، او الى معركة محدودة او الى حرب صغيرة مع "حزب الله" او مع سوريا مما يضع واشنطن امام الامر الواقع، ويعرقل عملية انسحابها العسكري من المنطقة.

وتشير المصادر الى ان تل ابيب مقتنعة بأن لديها فرصة ذهبية بتوجيه ضربات جدية لبنية "حزب الله" العسكرية في لبنان وسوريا، لأن هذا الامر قد لا يعود متاحا او سيصبح ثمنه غاليا في الاسابيع المقبلة.
وتلفت المصادر الى ان ما حصل في القنيطرة امس كان استثنائيا من حيث غزارة القصف اولاً، وثانيا لأن الاعلام الاسرائيلي اعلن، ولأول مرة، ان الغارات استهدفت مواقع لـ"حزب الله" وليس للحرس الثوري.
وتضيف المصادر ان هذا الاعلان حتى لو لم يكن صحيحاً هو تمهيد وجس نبض لما هو آت. اما اذا كان صحيحاً فإن الساعات المقبلة قد تشهد تصعيدا كبيرا في الجولان المحتل.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:14 | 2020-11-25
22:30 | 2020-11-25
22:23 | 2020-11-25
22:20 | 2020-11-25
22:06 | 2020-11-25
21:40 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website