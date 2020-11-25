حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 21/11/2020 و 22/11/2020إضافة إلى نتائج الدفعة الأولى من فحوص أجريت بتاريخ 23/11/2020، وأظهرت النتائج وجود عشرين (20) حالة إيجابية.





وجاء استكمال نتائج 21/11/2020 كالتالي:



رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)



وجاء استكمال نتائج 22/11/2020 كالتالي:



رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (اثنتا عشرة حالة إيجابية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)







وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 23/11/2020 كالتالي:





رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)".

