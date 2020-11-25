جنبلاط: ندور في حلقة مفرغة

ندور في حلقة مفرغة تحت شعار الشروط والشروط المضادة والاسماء والاسماء المضادة والمزايدات الانتخابية والرئاسية والرهانات الاقليمية الواهية وسط تغيير هائل في المنطقة يعرض ما تبقى من فكرة لبنان التي اراد الحفاظ عليها الرئيس الفرنسي ثقافيا وحضاريا ووجودياً pic.twitter.com/3e1ddY2tHr
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 25, 2020
ندور في حلقة مفرغة تحت شعار الشروط والشروط المضادة والاسماء والاسماء المضادة والمزايدات الانتخابية والرئاسية والرهانات الاقليمية الواهية وسط تغيير هائل في المنطقة يعرض ما تبقى من فكرة لبنان التي اراد الحفاظ عليها الرئيس الفرنسي ثقافيا وحضاريا ووجودياً pic.twitter.com/3e1ddY2tHr