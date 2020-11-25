جنبلاط: ندور في حلقة مفرغة

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلاً: "ندور في حلقة مفرغة تحت شعار الشروط والشروط المضادة والاسماء والاسماء المضادة والمزايدات الانتخابية والرئاسية والرهانات الاقليمية الواهية وسط تغيير هائل في المنطقة يعرض ما تبقى من فكرة لبنان التي اراد الحفاظ عليها الرئيس الفرنسي ثقافيا وحضاريا ووجودياً".

ندور في حلقة مفرغة تحت شعار الشروط والشروط المضادة والاسماء والاسماء المضادة والمزايدات الانتخابية والرئاسية والرهانات الاقليمية الواهية وسط تغيير هائل في المنطقة يعرض ما تبقى من فكرة لبنان التي اراد الحفاظ عليها الرئيس الفرنسي ثقافيا وحضاريا ووجودياً pic.twitter.com/3e1ddY2tHr — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 25, 2020



