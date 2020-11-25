ترويج عملة مزورة من فئة الـ100 دولار في كسروان

أوقف عناصر من قوى الأمن الداخلي في بلدة غبالة- قضاء كسروان، ثلاثة أشخاص من التابعية السورية يقومون بترويج عملة مزورة من فئة الـ100 دولار في منطقة فتوح كسروان، وتم احالتهم الى القضاء المختص.





