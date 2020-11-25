لبنان

تجديد جسر المشاة الحديدي مقابل سوبرماركت جبيل

Lebanon 24
25-11-2020 | 14:20
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‎وضعت اللمسات الأخيرة على جسر المشاة الحديدي مقابل سوبرماركت جبيل، الذي أعيد تركيبه بعد اصطدام حمولة شاحنة فيه منذ حوالي الشهرين، وذلك بمسعى من البلديّة، وبالتنسيق مع الشخص المتسبب بالحادث.
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جبيل

جسر المشاة

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