تجديد جسر المشاة الحديدي مقابل سوبرماركت جبيل

‎وضعت اللمسات الأخيرة على جسر المشاة الحديدي مقابل سوبرماركت جبيل، الذي أعيد تركيبه بعد اصطدام حمولة شاحنة فيه منذ حوالي الشهرين، وذلك بمسعى من البلديّة، وبالتنسيق مع الشخص المتسبب بالحادث.