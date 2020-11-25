عائلة رجل أعمال لبناني مخطوف تهدد بقطع الطريق الدولية!

أعلنت عائلة المخطوف عدنان دباجة في بيان أنه "بعد مضي أكثر من اسبوع على الاختطاف السافر لابننا، وبعد أن أفسحنا في المجال للمعالجات الهادئة الأمنية والرسمية، وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الحضارية للتعبير عن حال الغضب التي تنتابنا إزاء هذا العمل المتمادي في حجز حريته، نجد أنفسنا مضطرين إلى تصعيد تحركنا وأننا بصدد قطع الطريق الدولية في منطقة ضهر البيدر كليا حتى إطلاقه وعودته إلى أهله سالما، ونتقدم مسبقا بشديد الاعتذار من أهالي المنطقة على هذا التدبير، فقد أعيانا الانتظار".