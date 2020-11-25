إصابة في كفرحبو ومناشدة لتوخي الحذر

سجلت لجنة الوقاية من كورونا في بلدة كفرحبو بالضنية في بيان، "إصابة كورونا لدى أبناء البلدة"، وناشدت اللجنة الأهالي "توخي الحذر، والتشدد في إجراءات الوقاية".