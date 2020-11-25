لبنان

لجنة الازمات في الكورة: 29 حالة ايجابية

Lebanon 24
25-11-2020 | 14:57
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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في بيان،" تسجيل 29 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي :


النخلة وحارة الخاصة:7
كفرحاتا:1
رشدبين:2
أنفه:2
كفرصارون:4
إجدعبرين:1
بتوراتيج:1
برسا:1
دده:3
راسمسقا:1
قيد التحقق:6".


ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية خصوصا في ما يتعلق بوضع الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة".

كما ناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل" .
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