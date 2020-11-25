خضر يتحدث عن مشكلة كبيرة في بعلبك.. ويناشد!

أوضح محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في حديث تلفزيوني أن "البناء مسموح في مدينة بعلبك مثل أي مدينة اخرى في لبنان، ولكن المشكلة الكبيرة في بعلبك هي أن معظم الأراضي فيها غير مفرزة، وموضوع الفرز والضم لا يزال في عهدة القضاء وبالتالي نناشد الاسراع قدر الامكان بحل هذا الملف".

