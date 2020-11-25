كورونا يفتك ببعلبك.. إليكم الأرقام

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في بيان، أن "نسبة الإصابات في بعلبك الهرمل مرتفعة جدا، وحملة بلدة التوفيقية التي شملت عينات من بلدتي اللبوة والعين، بينت 22 إصابة من أصل 50 عينة، وحملة دورس 21 حالة من أصل 61 عينة، وحملة بريتال 10 إصابات من أصل 29 عينة، وفي ‏حملة الهرمل 30 حالة إيجابية من أصل 97 عينة"





‏وأهاب بالمواطنين "الإلتزام الكامل بقرار الإقفال العام".