غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار: 52 إصابة جديدة

سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار" 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28حالة شفاء".

ولفت التقرير الى ان "العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17آذار الماضي وحتى اليوم ،بلغ: 2531 مصابا.

اما حالات الشفاء فبلغت: 2037حالة".

واشار الى ان "عدد الحالات الايجابية التي لا تزال الى الان قيد المعالجة :454 حالة.

اما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة بلغت: 469 حالة ( مقيمين ووافدين).

في حين استقر عدد الوفيات على46 دون اي حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية ".

وقد توزعت الاصابات الجديدة على البلدات و القرى العكارية التالية:

ببنين 13، عكار العتيقة6، رحبة 5، برقايل 4، فنيدق3، القرنة3، القبيات2، العبودية 2.

واصابة واحدة في : القريات ،اكروم، خريبة الجندي، وادي الجاموس، قبة شمرا، تاشع، الجديدة، الزواريب، المونسة، تلحياة، عندقت، القليعات، حكر الضاهري، ذوق الحصنية.