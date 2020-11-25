جنبلاط مخاطباً دياب: كفى مراهنات

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حسابه الخاص عبر موقع تويتر، قائلا: "اعود واطالب الرئيس دياب بعيدا عن الخلاف السياسي باهمية اتخاذ القرارت الاساسية في ترشيد الانفاق ودعم المواطن مباشرة بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التجار، لان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مقدمة لانهيار شامل. كفى مراهنات وزارية وانتخابية اقليمية ودولية تعرض لبنان الى الزوال".

اعود واطالب الرئيس دياب بعيدا عن الخلاف السياسي باهمية اتخاذ القرارت الاساسية في ترشيد الانفاق ودعم المواطن مباشرة بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التجار ،لان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مقدمة لانهيار شامل .كفى مراهنات وزارية وانتخابية اقليمية ودولية تعرض لبنان الى الزوال pic.twitter.com/NPXrxPdzbX — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 25, 2020



