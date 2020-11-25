جنبلاط مخاطباً دياب: كفى مراهنات

اعود واطالب الرئيس دياب بعيدا عن الخلاف السياسي باهمية اتخاذ القرارت الاساسية في ترشيد الانفاق ودعم المواطن مباشرة بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التجار ،لان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مقدمة لانهيار شامل .كفى مراهنات وزارية وانتخابية اقليمية ودولية تعرض لبنان الى الزوال pic.twitter.com/NPXrxPdzbX
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 25, 2020
اعود واطالب الرئيس دياب بعيدا عن الخلاف السياسي باهمية اتخاذ القرارت الاساسية في ترشيد الانفاق ودعم المواطن مباشرة بمساعدة البنك الدولي ووقف دعم التجار ،لان استخدام الاحتياطي الالزامي هو مقدمة لانهيار شامل .كفى مراهنات وزارية وانتخابية اقليمية ودولية تعرض لبنان الى الزوال pic.twitter.com/NPXrxPdzbX