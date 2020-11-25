الراعي من بعبدا: نطالب بحكومة انقاذية مستقلة وبمتابعة التحقيق الجنائي

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا، على ضرورة "مكافحة الفساد في كل لبنان، بدءا من المصرف المركزي وفي كل المجالات والمؤسسات"، داعيا الى "متابعة التدقيق الجنائي بوجود حكومة".

واعتبر الراعي ان "الدستور ينص على ان يشكل الحكومة الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية، ولا تشكل الحكومة بالتقسيط، مطالبا "بحكومة انقاذية مستقلة".

واعلن الراعي انه سيزور الفاتيكان لشكر قداسة البابا باسم جميع اللبنانيين على مبادراته ووقوفه إلى جانب لبنان بعد انفجار المرفأ".