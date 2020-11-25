خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 7 حالات جديدة

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون في تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، انه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم 7 حالات جديدة، 4 في عديسة و2 في القنطرة وواحدة في مجدل سلم. والحالات الوافدة لا يوجد، وحالات الشفاء ثلاث، واحدة في الصوانة وواحدة في الخيام وواحدة في دبين، ولا يوجد حالات وفاة. وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 566 إصابة و401 حالة شفاء و20 وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 117 اصابة مؤكدة مخبريا، 112 منها قيد الحجر المنزلي و5 في المسشتفى".

