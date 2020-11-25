ابو شرف طالب المستشفيات بتأمين الالبسة الوقائية للاطباء

وجه نقيب اطباء لبنان في بيروت البرفسور شرف ابو شرف، "مع ازدياد اعداد الاطباء الذين يعالجون في المستشفيات من وباء كورونا"، نداء الى المستشفيات طلب فيه "تأمين الألبسة الوقائية اللازمة للطاقم الطبي في محاولة جادة للحد من انتشار الوباء بين العاملين في هذا القطاع". وتمنى "عدم تحميل الاطباء المصابين بفيروس كورونا جراء عملهم مع مرضى كورونا والذين يعالجون في المستشفيات، أية اعباء مادية او فروقات اضافية ومعالجتهم على نفقة الجهات الضامنة 100%.