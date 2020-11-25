قائد الجيش استقبل سفير اليابان

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الياباني في لبنان Takeshi Okubo يرافقه الملحق العسكري العقيد Takaaki Hideshima، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.