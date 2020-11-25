لبنان

قائد الجيش استقبل سفير اليابان

Lebanon 24
25-11-2020 | 17:13
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الياباني في لبنان Takeshi Okubo يرافقه الملحق العسكري العقيد Takaaki Hideshima، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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