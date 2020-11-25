لبنان

مرتضى امام نقابة مربي الدواجن: الدعم الحكومي لقطاع الزراعة يشكل ضرورة للصمود بوجه الازمات الغذائية

Lebanon 24
25-11-2020 | 17:20
A-
A+
Doc-P-769297-637419218321240596.jpg
Doc-P-769297-637419218321240596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، امام نقابة مربي الدواجن، ان "الدعم الحكومي لقطاع الزراعة بات يشكل ضرورة ملحة للصمود بوجه الازمات الغذائية التي تعصف بالبلاد"، مؤكدا في الوقت عينه ان "وزارة الزراعة ستكون الداعم الدائم لقضايا المزارعين".

وشكى وفد النقابة من "جور القرارات الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتي تقضي باستنسابية ابقاء الدعم ، مما يلحق ظلما بالمزارعين وينعكس سلباً على المستهلكين بالنسبة لغلاء الأسعار".

واكد مرتضى من جهته ان "مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:14 | 2020-11-25
22:30 | 2020-11-25
22:23 | 2020-11-25
22:20 | 2020-11-25
22:06 | 2020-11-25
21:40 | 2020-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website