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لبنان
مرتضى امام نقابة مربي الدواجن: الدعم الحكومي لقطاع الزراعة يشكل ضرورة للصمود بوجه الازمات الغذائية
Lebanon 24
25-11-2020
|
17:20
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أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، امام نقابة مربي الدواجن، ان "الدعم الحكومي لقطاع الزراعة بات يشكل ضرورة ملحة للصمود بوجه الازمات الغذائية التي تعصف بالبلاد"، مؤكدا في الوقت عينه ان "وزارة الزراعة ستكون الداعم الدائم لقضايا المزارعين".
وشكى وفد النقابة من "جور القرارات الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتي تقضي باستنسابية ابقاء الدعم ، مما يلحق ظلما بالمزارعين وينعكس سلباً على المستهلكين بالنسبة لغلاء الأسعار".
واكد مرتضى من جهته ان "مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد".
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