من جديد... إحباط عملية تهريب أدوية في المطار

أحبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت عملية تهريب كمية كبيرة من الأدوية مع عراقي كان يحاول تهريبها إلى بغداد عبر الخطوط الجوية العراقية، والكمية عبارة عن 378 علبة و 700 ظرف من مختلف الأدوية. وقد باشرت الضابطة الإدارية والعدلية في المطار التحقيقات، وأحيل الموقوف الى الجرائم المالية لاستكمال التحقيقات بإشراف القضاء المختص.