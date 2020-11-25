الجيش يداهم منازل مطلوبين في الشراونة وحورتعلا... وهذا ما ضبطه!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "دهمت دورية من الجيش بتاريخ 25 /11/2020 منزل المطلوب طارق محمود جعفر في منطقة الشراونة - بعلبك، حيث ضبطت أجهزة إلكترونية وممشط بندقية كلاشنكوف، وعددا من الهواتف والخطوط الخلوية.

كما دهمت دورية أخرى منزل المطلوب حسين محمد القصلاني في منطقة حورتعلا - بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات (كوكايين- باز كوكايين- معجونة الحشيشة) وحبوب كبتاغون وأخرى مخدرة، إضافة الى ميزان عدد 2 وكاميرات مراقبة وعملات أجنبية مزورة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".