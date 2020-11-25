السفيرة الأميركية: هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو الارهاب

قالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في تصريح صحافي: "إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شكرني على مواجهته بتفاصيل عن حزب الله"، مشيرة الى أن

"باسيل حور فحوى لقاءاتنا التي جرت بيننا والعقوبات التي وضعت عليه تعنى بالفساد، فالعقوبات على باسيل مثال واضح كيف تحاسب واشنطن الفاسدين".

وشددت على أنه "يجب على الدولة اللبنانية أن تجري إصلاحات فورية"، لافتة إلى أن "الحكومة اللبنانية تحرم سنويا من نصف مليار دولار تقريبا من عائدات الجمارك في المرفأ والمطار".

وكشفت أن "هناك ملفات عن شخصيات لبنانية في واشنطن يتم درسها تحت راية العقوبات المتعلقة بالفساد أو بالارهاب".