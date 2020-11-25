لبنان

سليم جريصاتي: من ينتظر حلول ك2 واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة بلغ مرحلة رفع الأيدي استسلاما

Lebanon 24
25-11-2020 | 18:32
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غرد الوزير السابق سليم جريصاتي، عبر "تويتر": "إن من ينتظر حلول كانون الثاني واستحقاقاته الدولية لتأليف الحكومة، يكون قد بلغ مرحلة رفع الأيدي استسلاما".
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سليم جريصاتي

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