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لبنان
كم بلغت محاضر مخالفة قرار التعبئة العامة؟
Lebanon 24
25-11-2020
|
19:21
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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على "تويتر"، أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 17:00 من تاريخ 25-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 30967.
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قوى الامن
التعبئة العامة
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