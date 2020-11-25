كم بلغت محاضر مخالفة قرار التعبئة العامة؟

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر صفحتها على "تويتر"، أن "مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 17:00 من تاريخ 25-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 30967.