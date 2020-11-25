لجنة التتبع في الهرمل: 31 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل في بيان، "تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الهرمل اليوم، و26 اصابة من حملة السبت، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة".

واوضحت انه "يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة في خصوص حملات الفحوصات". ودعت الاهالي الى "الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية".

وأملت "الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع".