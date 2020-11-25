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لبنان
وحدة ادارة الكوارث في صور: 45 إصابة بكورونا لمقيمين مخالطين
Lebanon 24
25-11-2020
|
20:11
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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه "بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 45 إصابة بفيروس كورونا covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، 43 منها لمقيمين مخالطين، بينهم 4 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية وإصابتان لوافدين.
وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :
صور: 9
البرج الشمالي: 5
قانا: 3
حناوية: 3
المجادل: 3
الحوش: 2
زبقين: 2
البازورية: 2
سلعا: 2
جل البحر: 2
بدياس: 2
عيتيت: 2
معركة: 1
ديرقانون النهر: 1
قدموس: 1
شيحين: 1
بافلية: 1
باتولية: 1
برج رحال: 1
الشهابية: 1
وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3225 مصابا توزعوا على الشكل التالي:
238 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)
2985 حالة محلية بينها 527 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و62 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية
115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)
(38 حالة وفاة محلية).
وتماثل 1797 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 810 شفاء مخبري و 987 شفاء زمني .
واشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".
وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة نصحت الوحدة، "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".
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