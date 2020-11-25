هذا ما سببته الأمطار الغزيرة والرياح في صيدا!

‏‏أدّت العاصفة التي تضرب ‎لبنان والتي ترافقت مع امطار غزيرة ورياح شديدة الى اقتلاع عامود كهرباء وشجرة كينا وتضرر سيارة في حي مكسر العبد في ‎صيدا

كما وقع حادث سير في مجدليون - شرق مدينة صيدا.