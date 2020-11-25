لبنان

هذا ما سببته الأمطار الغزيرة والرياح في صيدا!

Lebanon 24
25-11-2020 | 20:37
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‏‏أدّت العاصفة التي تضرب ‎لبنان والتي ترافقت مع امطار غزيرة ورياح شديدة الى اقتلاع عامود كهرباء وشجرة كينا وتضرر سيارة في حي مكسر العبد في ‎صيدا
 
 
كما وقع حادث سير في مجدليون - شرق مدينة صيدا.
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