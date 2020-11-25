لبنان

3 جرحى في حادث سير بالعدوسية

Lebanon 24
25-11-2020 | 20:47
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سقط 3 جرحى بحادث سير وقع منذ قليل على اوتستراد الجنوب محلة العدوسية، وعملت جمعية الرسالة للاسعاف الشعبي على نقلهم إلى إحدى مستشفيات المنطقة.
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العدوسية

الرسالة للاسعاف الشعبي

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