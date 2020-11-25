الطبش: الحكومة لم تتحرك لاستدراك قرار الامارات بحجب التأشيرات عن اللبنانيين

غردت النائبة رولا الطبش عبر "تويتر":" بعد قرار الامارات بحجب التأشيرات عن اللبنانيين، لم تتحرك حكومتنا "العزيزة" ولا خارجيتنا "الفظيعة" لاستدراك الامر ومعالجته، على الرغم من المصالح الحيوية التي تجمعنا مع الامارات، دون ان ننسى الاف والاف اللبنانين العاملين هناك..فهل من يتحرك هنا؟".

بعد قرار الامارات بحجب التأشيرات عن اللبنانيين، لم تتحرك حكومتنا "العزيزة" ولا خارجيتنا "الفظيعة" لاستدراك الامر ومعالجته، على الرغم من المصالح الحيوية التي تجمعنا مع الامارات، دون ان ننسى الاف والاف اللبنانين العاملين هناك..فهل من يتحرك هنا؟ — Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) November 25, 2020