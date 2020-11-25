نقولا إلى بري: نتمنى أن تكون الجلسة التي ستبحث رسالة رئيس الجمهورية مفتوحة للاعلام

غرد النائب السابق الدكتور نبيل نقولا متوجها بنداء إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، متمنيا فيه على "دولة الرئيس، في ما يخص جلسة مجلس النواب التي ستبحث رسالة فخامة رئيس الجمهورية إلى المجلس، أن تكون مفتوحة للاعلام، وأن تبث مباشرة على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وأمام الشعب اللبناني، والعالمي"‎وأرفق تغريدته بهاشتاغ: "الشفافية في التشريع".