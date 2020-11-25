إرتفاع مخيف في عدد شكاوى العنف الأسري!

كشفت قوى الأمن الداخلي في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" عن إحصاء بعدد شكاوى العنف الأسري الواردة على الخط الساخن 1745 .



وارتفع عدد الشكاوى من 126 شكوى عام 2018 إلى 1272 شكوى عام 2020.



ويصادف اليوم الإربعاء في 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأه بكل أنواعه.