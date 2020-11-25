الحاج حسن : المطلوب اصدار مذكرة اعادة العمل بتصاريح البناء

غرد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن عبر "تويتر": "تصاريح البناء بالرغم مما تعتريها من ثغرات قانونية، هي أقل ضررا من الفوضى، وهي الحل الواقعي لمشكلة العقارات والبناء في ظل تأخير ضم وفرز الأراضي، كما إن قطاع البناء يؤمن فرص العمل وهو مصدر دخل لحوالي 67 مهنة. المطلوب هو اعادة إصدار المذكرة من قبل وزير الداخلية والبلديات والعمل بها.