3 جرحى في حادث سير مروع على تقاطع إيليا في صيدا

اصيب ثلاثة اشخاص بحادث سير وقع على تقاطع ايليا في صيدا، حيث صدمت سيارة اسعاف سيارة رباعية الدفع من نوع BMW ما ادى الى انقلابها وسط الطريق وسقوط ثلاثة جرحى.



وقد حضر الى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة معروف سعد وعناصر الجمعية الطبية الاسلامية وعملوا على نقل الجرحى الى المستشفيات للمعالجة.