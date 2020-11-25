18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إعتداءٌ على محامٍ في كورنيش المزرعة وخلف يتدخل (فيديو)
Lebanon 24
25-11-2020
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض المحامي افرام حلبي، قبل ظهر اليوم الأربعاء، للاعتداء من قبل بعض عناصر قوى الامن الدّاخلي في منطقة كورنيش المزرعة، ممّا استدعى تدخّل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، حيث تمّ عرض المحامي على طبيب شرعي، تمهيداً لإتّخاذ الاجراءات القانونية.
وفي التفاصيل، أُوقِف المحامي افرام على حاجز أقامته القوى الأمنيّة، في إطار متابعتها تطبيق إجراءات الإقفال العام.
وقال افرام للعناصر: "أنا محامٍ ولا أخضع لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بل أخضع لقرار المجلس الأعلى للدفاع، الذي استثنى المحامين من الإجراءات، لأنّنا نحن المحامون مضطرون أن نتحرك خلال النهار".
ووقع تلاسن بين المحامي والعناصر، وتمّ الإعتداء على افرام وضربه.
ولدى تبلّغ النقيب خلف بالحادثة، حَضَرَ فوراً إلى الفصيلة واصطحب المحامي في سيّارته الخاصّة، على الرغم من محاولة العناصر الأمنيّة من منعه، إلّا أنه لم يأبه وأكمل طريقه والمحامي إلى النّقابة، مستدعياً طبيباً شرعيّاً، وتقدّم بشكوى فوريّة.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق السوداء
09:42 | 2020-11-25
25/11/2020 09:42:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقعت ليلى عبد اللطيف انتهاء العالم وموت نجمة لبنانية؟
Lebanon 24
هل توقعت ليلى عبد اللطيف انتهاء العالم وموت نجمة لبنانية؟
09:00 | 2020-11-25
25/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:08 | 2020-11-25
25/11/2020 08:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الإمارات تعلق التأشيرات للبنانيين
Lebanon 24
رسمياً.. الإمارات تعلق التأشيرات للبنانيين
11:30 | 2020-11-25
25/11/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وثلوج.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد فاستعدوا
Lebanon 24
برق ورعد وثلوج.. منخفض جوي آتِ بهذا الموعد فاستعدوا
12:52 | 2020-11-25
25/11/2020 12:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:17 | 2020-11-26
لا علاقة بين رسالة عون والملف الحكومي
01:14 | 2020-11-26
استياء فرنسي من تأخير التشكيل
01:05 | 2020-11-26
خنادق نيابية تشطر المجلس
00:51 | 2020-11-26
صوّان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت
00:36 | 2020-11-26
حمادة لـ "الأنباء": الحكومة متوقفة عند إصرار باسيل وحزبه على احتكار الحكم
00:21 | 2020-11-26
حمادة لـ"السياسة": الحكم اللبناني خرج من العروبة إلى محور إيران
فيديو
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
Lebanon 24
سانا: عدوان إسرائيلي على جنوب القنيطرة.. والدفاعات السورية تتصدى (فيديو)
07:24 | 2020-11-25
26/11/2020 04:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتل" تكشف عن أحدث حواسبها.. إليكم خصائصه! (فيديو)
18:00 | 2020-11-24
26/11/2020 04:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
Lebanon 24
أب يحتجز أطفاله كرهائن في سان بطرسبورغ الروسية!
15:30 | 2020-11-24
26/11/2020 04:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact