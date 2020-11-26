لبنان

ازدياد الهوة

Lebanon 24
26-11-2020 | 00:04
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لمس قريبون من مرجع كبير ازدياد الهوة مع قطب مسؤول، على خلفية إطاحة عقد التدقيق الجنائي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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تدقيق

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