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لبنان
دعم قانون انتخاب
Lebanon 24
26-11-2020
|
00:07
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يدعم رئيس لقاء وسطي اقتراح قانون جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، بعيداً عن الاستقطابات أو استجلاب خصومات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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