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لبنان
بلبلة
Lebanon 24
26-11-2020
|
00:10
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تسود البلبلة لدى عدد من المصرفيين من عزم المركزي الإقدام على سلسلة إجراءات تتعلق بالحدّ من التضخم، وطبع العملة الوطنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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