لبنان

خنادق نيابية تشطر المجلس

Lebanon 24
26-11-2020 | 01:05
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على حلبة المجلس النيابي المستعارة في الأونيسكو، بترتيبات جائحة كورونا دارت أوّل مواجهة انشطارية، من نوعها، في واجهتها كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها رئيس المجلس نبيه برّي، وعلى الواجهة المقابلة، تحالف معراب - ميرنا شالوحي، بعدما فرضت المعارضة القوية لاقتراح كتلة التنمية وضع الحليفين اللدودين في خندق واحد، بمواجهة مؤامرة كبرى يقف وراءها الرئيس برّي وحلفاؤه وفقاً لتوصيفات نواب ومسؤولين في "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".

وعندما تبيّن ان النواب الذين شاركوا في جلسة عقدتها لجان المال والموازنة والادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات بلغ عددهم 70 نائباً تساءل بعض الحاضرين، لماذا لم تعقد جلسة للمجلس النيابي بدل ذلك؟

الا ان نائب رئيس المجلس الذي ترأس الجلسة، قلّل من أجواء التشنج والاحتقان، في ضوء لا مسيحية كبيرة لاقتراح برّي الانتخابي، الذي يقضي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، وإلغاء القيد الطائفي بموازاة إنشاء مجلس للشيوخ..

وقالت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان "الجانب المسيحي سلّم معارضة، غير قابلة للنقاش، وحاول فرض مسلماته على الجلسة، من خلال تكريس القانون المعمول به حالياً، والذي أقرّ في العام 2017، ومن شأنه ان تجرى على أساسه انتخابات العام 2022، حسب ما أشار النائب العوني آلان عون".

وقال مصدر نيابي قريب من كتلة "التنمية والتحرير" لـ"اللواء": "الموقف القواتي - العوني مستغرب، ومضى متسائلاً: ما المشكلة إذا سلم الجمع، بما نص عليه الطائف من وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، لنقل لبنان من دولة تتآكلها الخلافات الطائفية والمذهبية إلى دولة يسودها قانون عصري، يلبي الحاجة إلى دولة مدنية، يعامل ابناؤها على قواعد المساواة والمواطنة والكفاءة".

واستهجن المصدر كيف ان مثل هذا الاقتراح أيقظ دبابير التعصب الطائفي، خلافاً لكل دعوة تساق من أجل دولة مدنية!
المصدر: اللواء
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