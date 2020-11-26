لبنان

إغراق بالفضائح

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:33
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ينقل عن وزير سابق ان جهة سياسية استعانت بخبير في تحسين الصور فنصح في ظل تعذر ذلك بإغراق الاخرين في ملفات تسيء الى صورهم.
المصدر: النهار
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