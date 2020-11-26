لبنان

تحقيق مع أيوب

Lebanon 24
26-11-2020 | 04:36
A-
A+
Doc-P-769396-637419622489762020.jpg
Doc-P-769396-637419622489762020.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضع رئيس الجامعة اللبنانية للتحقيق في المباحث الجنائية على خلفية فضيحة نتائج كلية العلوم الطبية وملفات تزوير كانت عُرضت على وسيلة مرئية.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
هذا ما قاله العريضي تعليقا على تسريبات التحقيق في جريمة انفجار المرفأ...
lebanon 24
26/11/2020 08:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من بعبدا: نطالب بحكومة انقاذية مستقلة وبمتابعة التحقيق الجنائي
lebanon 24
26/11/2020 08:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: التحقيق الجنائي يجب أن يتابَع من قبل الحكومة والتحقيق يجب أن يشمل كل الوزارات ومؤسسات الدولة بدءاً من مصرف لبنان لكشف الفساد والتحقيق لا يجب أن يتوقف بل أن يستمر على الرغم من مغادرة الشركة المولجة القيام بهذا العمل
lebanon 24
26/11/2020 08:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نسعى لضمان أمننا القومي وسلامة أرواح مواطنينا وممتلكاتهم، ومن ثم المساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار والسلام الداخلي لمنطقتنا والمناطق التي تجمعنا بها روابط تاريخية
lebanon 24
26/11/2020 08:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

تحقيق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2020-11-26
07:47 | 2020-11-26
07:04 | 2020-11-26
06:59 | 2020-11-26
06:59 | 2020-11-26
06:51 | 2020-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website