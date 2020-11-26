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لبنان
تحقيق مع أيوب
Lebanon 24
26-11-2020
|
04:36
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خضع رئيس الجامعة اللبنانية للتحقيق في المباحث الجنائية على خلفية فضيحة نتائج كلية العلوم الطبية وملفات تزوير كانت عُرضت على وسيلة مرئية.
المصدر: النهار
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الجامعة اللبنانية
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